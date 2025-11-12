Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

12 ноября, 23:13

Карпин: «Если бы нога у Сафонова не поехала, то гола Перу бы не было»

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал пропущенный гол в BetBoom товарищеском матче с Перу (1:1). Игра проходила в Санкт-Петербурге.

— Матвей Сафонов привез гол в матче с Нигерией в июне. Сейчас у него нога поехала. Не мешает ли его положение в «ПСЖ» игре в сборной? Если бы был отбор, то мы потеряли бы 4 очка.

— Если бы был отбор, то был бы другой состав. Возможно, Сафонов бы и не играл. Я говорил, что это на 50 процентов основной состав.

— Пропущенный гол — это ошибка или стечение обстоятельств?

— Я не специалист. Возможно, Матвей потерял ворота, плюс поехала нога. Это видно на повторе. Думаю, что если бы нога не поехала, то этого гола бы не было.

— Есть вероятность, что кто-то еще может покинуть сборную после матча с Перу, кроме Сафонова?

— Пока не могу ответить. Сейчас посмотрим на состояние здоровья игроков. Есть вопрос по Вахании. Он был заменен в перерыве. Если он не сможет принять участие в тренировочном процессе, то поедет домой.

— Головин, Сафонов и Миранчук уедут в расположение клубов после этого матча?

— Уедет только Сафонов. Остальные останутся.

— Если Сафонов обратится к вам за советом насчет возможного ухода из «ПСЖ», то что ему порекомендуете?

— Матвей — взрослый футболист. Примет решение, которое считает нужным. Я думаю, что его не устраивает нынешнее положение в «ПСЖ». Придет момент, когда нужно будет принять решение.

— Почему не вызвали Дениса Адамова?

— Это вопрос к Виталию Кафанову. И сколько нам вызывать вратарей? Пять, шесть? Их и так сейчас четверо.

Сборная России в третий раз сыграла вничью в 2025 году. Также национальная команда одержала шесть побед в 9 матчах.

18

  • trops57

    Возможно, Сафонов сам приплачивает Карпину за вызовы в сборную. Только не понятно, что он хочет доказать? То что правильно его посадили в запас, на долго?

    13.11.2025

  • trops57

    Если бы в воротах стоял Бориско, то всё равно какая нога могла поехать у Сафонова. А так, нога едет на лавке

    13.11.2025

  • Sergey Sparker

    Явный прокол администрации сборной. Почему для Сафонова не поставили скамейку в воротах, конечно за линией поля. Он же привык уже завоевывать трофеи сидя на скамейке. Стоять больше часа, это же какую выносливость надо иметь?! Устал человек.

    13.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Нуу... Феерический наш Валера, канешн.

    13.11.2025

  • stg62

    Нога поехала это мы поймём, а где были опорники ? Почему не встретили , свободно дали пробить? Это не понятно.

    13.11.2025

  • Valery Petrukhin

    Что Вы лепите, господин Карпин??? Когда Валера в вышел для пробития из центра, Мотя зачем охранял кукурузу в левом от себя углу. Валере даже не надо было бить впритирку от правой штанги. Бред несёте!

    13.11.2025

  • александр Тарасов

    Да ладно тебе! Человек полгода на жопе сидит, лавку полирует, мог и забыть, где надо стоять.

    13.11.2025

  • александр Тарасов

    А ничего, что если бы вратарь перуанцев не отдал мяч Миранчуку, нашего гола тоже не было бы?

    13.11.2025

  • Отжогин

    "Если бы да кабЫ..." А в каком случАе бабушка стала бы дедушкой?

    13.11.2025

  • alexb2025personal

    Хорошо, что не вызвали Адамова. А вот Бориско жалко. За полторы недели ему вдолбят, что мяч надо разыгрывать с защитниками, и неважно, что в результате таких розыгрышей команда пропускает.

    13.11.2025

  • Андрей Гридасов

    Если бы игрок Перу не осмелился ударить по нашим воротам)))

    13.11.2025

  • Ратислав

    А если бы на матче работал ВАР, то гола сборной России не было бы.

    13.11.2025

  • Gene63

    Я, когда повтор увидел, был в шоке: во время атаки перуанцев Сафонов спокойно находился рядом с дальней штангой вместо того, чтобы стоять по центру ворот. Так даже во дворе не играют.

    13.11.2025

  • AlexCS4

    Елси бы Валера упорно не давал практику игрокам из команд-середняков (Динамо и игрокам Ростова, которых он хочет видеть в Динамо), то и сборная не возила бы говно по полю.

    13.11.2025

  • AlexCS4

    Если бы Сафон не приезжал только за деньгами, то и гола бы не было. Который уже косяк за сборную? На расслабоне играет. Нахрен Сафона. У нас молодых достойных вратарей полно. Пусть пробуются.

    13.11.2025

  • mikeV

    А если бы вратарь Перу не ступил - то и гола России не было бы. Ну и??

    13.11.2025

  • Сергей Кузнецов

    Если бы ты был тренер, то у России была бы СБОРНАЯ!

    12.11.2025

  • 555 555

    И тут Валеру понесло.

    12.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Валерий Карпин
    Денис Адамов
    Матвей Сафонов
    Сборная Перу по футболу
    Сборная России по футболу
    Читайте также
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
    «Кайф нужно получать от своей команды, а не от соперника». Слова Карпина и Тюкавина перед матчем с Чили
    Карпин — о сборной Чили: «Более понятно организованная команда, чем Перу»
    Карпин похвалил качество газона в Сочи перед матчем Россия — Чили
    Тюкавин: «Буду стараться побить рекорд Дзюбы по голам за сборную»
    Карпин: «Готов ли играть Комличенко? Он занимался в общей группе»
    Тюкавин: «Рад вернуться в сборную, непростой период позади»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя