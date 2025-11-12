Карпин: «Если бы нога у Сафонова не поехала, то гола Перу бы не было»

12 ноября, 23:13
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал пропущенный гол в BetBoom товарищеском матче с Перу (1:1). Игра проходила в Санкт-Петербурге.
— Матвей Сафонов привез гол в матче с Нигерией в июне. Сейчас у него нога поехала. Не мешает ли его положение в «ПСЖ» игре в сборной? Если бы был отбор, то мы потеряли бы 4 очка.
— Если бы был отбор, то был бы другой состав. Возможно, Сафонов бы и не играл. Я говорил, что это на 50 процентов основной состав.
— Пропущенный гол — это ошибка или стечение обстоятельств?
— Я не специалист. Возможно, Матвей потерял ворота, плюс поехала нога. Это видно на повторе. Думаю, что если бы нога не поехала, то этого гола бы не было.
— Есть вероятность, что кто-то еще может покинуть сборную после матча с Перу, кроме Сафонова?
— Пока не могу ответить. Сейчас посмотрим на состояние здоровья игроков. Есть вопрос по Вахании. Он был заменен в перерыве. Если он не сможет принять участие в тренировочном процессе, то поедет домой.
— Головин, Сафонов и Миранчук уедут в расположение клубов после этого матча?
— Уедет только Сафонов. Остальные останутся.
— Если Сафонов обратится к вам за советом насчет возможного ухода из «ПСЖ», то что ему порекомендуете?
— Матвей — взрослый футболист. Примет решение, которое считает нужным. Я думаю, что его не устраивает нынешнее положение в «ПСЖ». Придет момент, когда нужно будет принять решение.
— Почему не вызвали Дениса Адамова?
— Это вопрос к Виталию Кафанову. И сколько нам вызывать вратарей? Пять, шесть? Их и так сейчас четверо.
Сборная России в третий раз сыграла вничью в 2025 году. Также национальная команда одержала шесть побед в 9 матчах.
trops57
Возможно, Сафонов сам приплачивает Карпину за вызовы в сборную. Только не понятно, что он хочет доказать? То что правильно его посадили в запас, на долго?
13.11.2025
trops57
Если бы в воротах стоял Бориско, то всё равно какая нога могла поехать у Сафонова. А так, нога едет на лавке
13.11.2025
Sergey Sparker
Явный прокол администрации сборной. Почему для Сафонова не поставили скамейку в воротах, конечно за линией поля. Он же привык уже завоевывать трофеи сидя на скамейке. Стоять больше часа, это же какую выносливость надо иметь?! Устал человек.
13.11.2025
Симон Вирсаладзе
Нуу... Феерический наш Валера, канешн.
13.11.2025
stg62
Нога поехала это мы поймём, а где были опорники ? Почему не встретили , свободно дали пробить? Это не понятно.
13.11.2025
Valery Petrukhin
Что Вы лепите, господин Карпин??? Когда Валера в вышел для пробития из центра, Мотя зачем охранял кукурузу в левом от себя углу. Валере даже не надо было бить впритирку от правой штанги. Бред несёте!
13.11.2025
александр Тарасов
Да ладно тебе! Человек полгода на жопе сидит, лавку полирует, мог и забыть, где надо стоять.
13.11.2025
александр Тарасов
А ничего, что если бы вратарь перуанцев не отдал мяч Миранчуку, нашего гола тоже не было бы?
13.11.2025
Отжогин
"Если бы да кабЫ..." А в каком случАе бабушка стала бы дедушкой?
13.11.2025
alexb2025personal
Хорошо, что не вызвали Адамова. А вот Бориско жалко. За полторы недели ему вдолбят, что мяч надо разыгрывать с защитниками, и неважно, что в результате таких розыгрышей команда пропускает.
13.11.2025
Андрей Гридасов
Если бы игрок Перу не осмелился ударить по нашим воротам)))
13.11.2025
Ратислав
А если бы на матче работал ВАР, то гола сборной России не было бы.
13.11.2025
Gene63
Я, когда повтор увидел, был в шоке: во время атаки перуанцев Сафонов спокойно находился рядом с дальней штангой вместо того, чтобы стоять по центру ворот. Так даже во дворе не играют.
13.11.2025
AlexCS4
Елси бы Валера упорно не давал практику игрокам из команд-середняков (Динамо и игрокам Ростова, которых он хочет видеть в Динамо), то и сборная не возила бы говно по полю.
13.11.2025
AlexCS4
Если бы Сафон не приезжал только за деньгами, то и гола бы не было. Который уже косяк за сборную? На расслабоне играет. Нахрен Сафона. У нас молодых достойных вратарей полно. Пусть пробуются.
13.11.2025
mikeV
А если бы вратарь Перу не ступил - то и гола России не было бы. Ну и??
13.11.2025
Сергей Кузнецов
Если бы ты был тренер, то у России была бы СБОРНАЯ!
12.11.2025
555 555
И тут Валеру понесло.
12.11.2025