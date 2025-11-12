Карпин: «Если бы нога у Сафонова не поехала, то гола Перу бы не было»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал пропущенный гол в BetBoom товарищеском матче с Перу (1:1). Игра проходила в Санкт-Петербурге.

— Матвей Сафонов привез гол в матче с Нигерией в июне. Сейчас у него нога поехала. Не мешает ли его положение в «ПСЖ» игре в сборной? Если бы был отбор, то мы потеряли бы 4 очка.

— Если бы был отбор, то был бы другой состав. Возможно, Сафонов бы и не играл. Я говорил, что это на 50 процентов основной состав.

— Пропущенный гол — это ошибка или стечение обстоятельств?

— Я не специалист. Возможно, Матвей потерял ворота, плюс поехала нога. Это видно на повторе. Думаю, что если бы нога не поехала, то этого гола бы не было.

— Есть вероятность, что кто-то еще может покинуть сборную после матча с Перу, кроме Сафонова?

— Пока не могу ответить. Сейчас посмотрим на состояние здоровья игроков. Есть вопрос по Вахании. Он был заменен в перерыве. Если он не сможет принять участие в тренировочном процессе, то поедет домой.

— Головин, Сафонов и Миранчук уедут в расположение клубов после этого матча?

— Уедет только Сафонов. Остальные останутся.

— Если Сафонов обратится к вам за советом насчет возможного ухода из «ПСЖ», то что ему порекомендуете?

— Матвей — взрослый футболист. Примет решение, которое считает нужным. Я думаю, что его не устраивает нынешнее положение в «ПСЖ». Придет момент, когда нужно будет принять решение.

— Почему не вызвали Дениса Адамова?

— Это вопрос к Виталию Кафанову. И сколько нам вызывать вратарей? Пять, шесть? Их и так сейчас четверо.

Сборная России в третий раз сыграла вничью в 2025 году. Также национальная команда одержала шесть побед в 9 матчах.