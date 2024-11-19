Онопко: «Сборная России сделала праздник для людей»

Тренер сборной России Виктор Онопко прокомментировал «СЭ» победу над Сирией (4:0) в товарищеском матче.

«Всем доволен. Самые положительные эмоции. Собрали полный стадион в Краснодаре, повторили это в Волгограде. Большое дело, сделали праздник для людей. Забили 15 без Дзюбы? А причем здесь он? У нас забивают другие. У нас есть много других ярких персонажей, помимо Дзюбы», — сказал «СЭ» Онопко.

Сборная России одержала пятую победу в 2024 году. В марте россияне дома разгромили Сербию (4:0), в июне — Белоруссию (4:0) в гостях, в сентябре — Вьетнам (3:0) в выездном матче, в ноябре — Бруней (11:0).