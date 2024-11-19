Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 21:44

Онопко: «Сборная России сделала праздник для людей»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Тренер сборной России Виктор Онопко прокомментировал «СЭ» победу над Сирией (4:0) в товарищеском матче.

«Всем доволен. Самые положительные эмоции. Собрали полный стадион в Краснодаре, повторили это в Волгограде. Большое дело, сделали праздник для людей. Забили 15 без Дзюбы? А причем здесь он? У нас забивают другие. У нас есть много других ярких персонажей, помимо Дзюбы», — сказал «СЭ» Онопко.

Сборная России одержала пятую победу в 2024 году. В марте россияне дома разгромили Сербию (4:0), в июне — Белоруссию (4:0) в гостях, в сентябре — Вьетнам (3:0) в выездном матче, в ноябре — Бруней (11:0).

Виктор Онопко
Сборная России по футболу
Сборная Сирии по футболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Спасибо, Сирия, что заставила играть сборную России. Но нам нужны другие соперники. Что произошло на Сталинград-арене в Волгограде
Система «Панцирь» отразила удар ракетами ATACMS в Брянской области
В чем виноват Шольц и почему на Украину хотят отправить миротворцев. Что пишут СМИ
ФКСР объявила о прекращении действия санкций против российских киберспортсменов
Лавров назвал удар ATACMS по Брянской области сигналом Запада о желании эскалации
Россия и Сирия сыграют 19 ноября в Волгограде
Материалы сюжета Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Дюков: «Теоретически возможность сыграть на ЧМ-2026 есть, даже после жеребьевки»
Дюков: «Решение по Дзюбе принимает тренер»
Дюков — о соперниках сборной России: «Выбор был небольшой. РФС сработал на четверку»
Дюков: «Сборная России показала качественный футбол»
Сборная России разгромила Сирию и ударно закрыла год. 26:0 в 5 матчах!
Россия — Сирия: видео голов
Сегодня
Вчера
Неделя