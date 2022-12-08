Онопко о высказываниях Баринова: «Может, ему становится легче после этого»

Тренер сборной России Виктор Онопко прокомментировал публичные высказывания полузащитника национальной команды Дмитрия Баринова.

— Игр в этом сезоне было не так много, поэтому усталость у ребят больше психологическая. Сначала были ковидные ограничения. Сейчас — другие. Те события, которые происходят в России и мире, влияют на спортсменов. Плюс еще учитывайте, что у Димы не все в порядке в клубе — много перемен, передряг и поражений. Но если бы мы поехали на чемпионат мира, там бы все моментально забылось, — цитирует Онопко Sport24.

— К слову, про Баринова. Не считаете, что в последнее время он резковат в высказываниях?

— У Димы просто накопилась эмоциональная напряженность. Но он может высказываться, как хочет. Это его позиция. Может, ему после этого становится легче.

Ранее хавбек «Локомотива» высказывал претензии нападающим сборной после нулевых ничьих в товарищеских матча против Таджикистана и Узбекистана.