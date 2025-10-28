Карпин объяснил довызов Тюкавина и Комличенко в сборную России на матчи с Перу и Чили

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему дополнительно включил в расширенный список национальной команды на ноябрьский сбор форварда «Динамо» Константина Тюкавина и нападающего «Локомотива» Николая Комличенко.

«Это связано с тем, что не все наши нападающие получают достаточно игровой практики в своих клубах. Кроме того, впереди еще два тура МИР РПЛ и матчи FONBET Кубка России. По опыту, к сожалению, не можем исключать повреждений. Поэтому решили заранее подстраховаться и включить в расширенный список Константина Тюкавина и Николая Комличенко», — цитирует Карпина пресс-служба сборной России.

Национальная команда проведет BetBoom товарищеские матчи с Перу 12 ноября в Санкт-Петербурга и с Чили 15 ноября в Сочи.