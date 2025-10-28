Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

28 октября, 13:12

Карпин объяснил довызов Тюкавина и Комличенко в сборную России на матчи с Перу и Чили

Руслан Минаев
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему дополнительно включил в расширенный список национальной команды на ноябрьский сбор форварда «Динамо» Константина Тюкавина и нападающего «Локомотива» Николая Комличенко.

«Это связано с тем, что не все наши нападающие получают достаточно игровой практики в своих клубах. Кроме того, впереди еще два тура МИР РПЛ и матчи FONBET Кубка России. По опыту, к сожалению, не можем исключать повреждений. Поэтому решили заранее подстраховаться и включить в расширенный список Константина Тюкавина и Николая Комличенко», — цитирует Карпина пресс-служба сборной России.

Национальная команда проведет BetBoom товарищеские матчи с Перу 12 ноября в Санкт-Петербурга и с Чили 15 ноября в Сочи.

2

  • Jean4

    Довызов в расширенный список это сильно. По сути это вызов в никуда. Все равно нужно будет смотреть по окончательному списку.

    28.10.2025

  • инок

    По факту, если нужен один высокий форвард - выбирать из Комличенко и Соболева. Не знаю, каков сейчас Соболев, от Комли в Локо сейчас не в восторге. Тюкавину, учитывая, что только недавно вернулся после крестов - главное не навредить..

    28.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Валерий Карпин
    Константин Тюкавин
    Николай Комличенко
    Сборная России по футболу
    Читайте также
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
    Сборная России тренировалась без Осипенко и Миранчука перед матчем с Чили
    Россия — Чили, информация о матче сборной: дата, состав, прогнозы, где смотреть трансляцию
    Сааведра назвал встречу сборных России и Чили большим матчем
    Тренер сборной Чили Кордова: «Сборная России очень агрессивная команда»
    На матч сборной России против Чили реализовано более 30 тысяч билетов
    Карпин рассказал, когда у сборной России может появиться новый главный тренер
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя