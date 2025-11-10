Карпин заявил, что его удивил инцидент с попыткой похищения Мостового

10 ноября, 17:32
Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин отметил, что узнал о ситуации с несостоявшимся похищением полузащитника «Зенита» Андрея Мостового после кубкового матча с питерцами (3:1), который прошел 5 ноября.
— Инцидент с Мостовым? Узнал об этом после матча. А чего поддерживать? Он провел один яркий матч, второй не очень. Есть ротация, есть пять крайних нападающих. Как я и говорил, новичков на этом сборе не будет — тренироваться некогда.
Похищение Мостового меня удивило.
Нападение на Мостового произошло в ночь на 23 октября на Вязовой улице в Санкт-Петербурге, когда футболист выходил из продуктового магазина и направлялся к своему автомобилю. Злоумышленники подбежали к полузащитнику, начали хватать его за руки, пытаясь затащить в микроавтобус, однако Мостовому удалось отбиться от нападавших.
mikeV
А что сильнее удивило - похищение Мостового или 10-е место Динамо по итогам первого тура?
11.11.2025
анатолий еремин
Очередная попытка Зенита привлечь к себе внимание.
11.11.2025
ZloyPozz
Эстонец, уйли. Через две недели дошло, что было дело.
10.11.2025
Millwall82
90е возвращаются) то ли еще будет. Хоккеист однако молодец. Защитил друга.
10.11.2025