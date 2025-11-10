Карпин заявил, что его удивил инцидент с попыткой похищения Мостового

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин отметил, что узнал о ситуации с несостоявшимся похищением полузащитника «Зенита» Андрея Мостового после кубкового матча с питерцами (3:1), который прошел 5 ноября.

— Инцидент с Мостовым? Узнал об этом после матча. А чего поддерживать? Он провел один яркий матч, второй не очень. Есть ротация, есть пять крайних нападающих. Как я и говорил, новичков на этом сборе не будет — тренироваться некогда.

Похищение Мостового меня удивило.

Нападение на Мостового произошло в ночь на 23 октября на Вязовой улице в Санкт-Петербурге, когда футболист выходил из продуктового магазина и направлялся к своему автомобилю. Злоумышленники подбежали к полузащитнику, начали хватать его за руки, пытаясь затащить в микроавтобус, однако Мостовому удалось отбиться от нападавших.