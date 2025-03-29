Тренер вратарей сборной России Кафанов: «Присматриваемся к Кокареву, сильные матчи показал Васютин»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал «СЭ», что следит за голкипером «Химок» Никитой Кокаревым.

— Были ли вратари, с кем еще хотелось бы поработать, но не удалось вызвать?

— Присматриваемся к Никите Кокареву, очень ярко играет последние матчи. Саша Васютин показал два сильных матча. Должен был еще приехать Андрей Лунев, но у него небольшая травма, которую необходимо было долечить, чтобы дальше играть в чемпионате.

19 марта сборная России в Москве разгромила команду Гренады со счетом 5:0. Первый тайм в товарищеской встрече провел вратарь «Зенита» Евгений Латышонок, второй — голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев.

26 марта сборная России одержала победу над сборной Замбии (5:0), весь матч в воротах провел голкипер «Спартака» Александр Максименко.