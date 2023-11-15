Тренер вратарей сборной России Кафанов оценил игру Лунева за «Карабах»

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов рассказал, что думает об игре Андрея Лунева в «Карабахе».

«Андрей приехал в «Карабах» и хорошо провел несколько матчей чемпионата. Первый матч они сыграли вничью, это было знакомство в клубом. В следующем матче они играли в меньшинстве, Лунев вытащил очки для своей команды. Все матчи Андрей отыграл безупречно, сыграл важную роль во всех победах. Он не тренировался 10 дней до того, как мы хотели его вызывать. К сожалению, случилась травма. Под вопросом была игра с «Байером». Мы смотрим за всеми, кто играет за границей», — сказал Кафанов.

В этом сезоне Лунев принял участие в 9 матчах за «Карабах», пропустил 9 мячей и 5 игр отстоял на ноль.

7 ноября 31-летний Лунев попал в число игроков, приглашенных в расположение сборной России. Однако 9-го числа вратарь «Карабаха» получил травму в матче Лиги Европы с «Байером» (0:1).