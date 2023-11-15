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Сегодня, 14:00

Кафанов: «Скорее всего, с Кубой будет играть Сафонов»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о подготовке к товарищескому матчу с Кубой и заявил, что в этой игре с большой долей вероятности на поле выйдет голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.

«Мы провели две тренировки на этих сборах. Первая — восстановительная, сегодня была более цельная. Все нормально, в рабочем режиме. Кто будет играть с Кубой — это будет зависеть от количества замен. Если их число будет ограничено, то сыграет один вратарь. Если нет, то два. Скорее всего, будет играть Сафонов.
Тяжело оценить готовность Артура Нигматуллина. Сейчас у него лучший период в клубной карьере. Сейчас «Пари НН» уступает по пропущенным мячам только «Краснодару». Заслуга Нигматуллина в этом велика. Тренировки покажут, насколько комфортно он сейчас чувствует себя на этом уровне. Выбирали между Нигматуллиным и Лещуком. Но Артур провел больше матчей, чем Игорь. Весь первый круг. Если Лещук будет держать свою планку, он будет вызван на следующий сбор», — сказал Кафанов.

Также Кафанов ответил на вопрос о том, почему в сборную России не были вызваны вратари «Спартака» Александр Селихов и Александр Максименко, добавив, что оба футболиста являются достойными кандидатами в национальную команду.

«Оба вратаря «Спартака» — кандидаты хорошего уровня. Их стиль игры подходит под сборную, хорошо играют ногами. Саша Максименко показал это в последнем матче», — заявил тренер вратарей сборной России.

Сборная России сыграет против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало матча — в 19.30 (мск).

Матвей Сафонов
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Сборная Кубы по футболу
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
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