Тренер вратарей сборной России Кафанов о переходе в Азию: «Хотелось бы бороться за путевку на ЧМ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Есть вопросы, которые трудно предугадать. Есть плюсы и минусы. Чего из них больше, не могу предсказать. Хотелось бы играть официальные матчи и бороться за путевку на чемпионат мира где бы то ни было», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря РФС создал рабочую группу по рассмотрению вопроса о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.