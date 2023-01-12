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Сегодня, 19:20

Тренер вратарей сборной России Кафанов о переходе в Азию: «Хотелось бы бороться за путевку на ЧМ»

Тренер вратарей сборной России Кафанов поделился мнением о возможном переходе РФС в Азию
Руслан Минаев
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Есть вопросы, которые трудно предугадать. Есть плюсы и минусы. Чего из них больше, не могу предсказать. Хотелось бы играть официальные матчи и бороться за путевку на чемпионат мира где бы то ни было», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря РФС создал рабочую группу по рассмотрению вопроса о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-kafanov-v-afk-est-plyusy-i-minusy-no-hochetsya-borot-sya-za-chm-gde-by-to-ni-by-lo/
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Виталий Кафанов
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