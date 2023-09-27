Тренер юношеской сборной России Первушин назвал допуск к турнирам шагом вперед

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Старший тренер юношеской сборной России Денис Первушин считает шагом вперед решение УЕФА вернуть на международные турниры российские команды из несовершеннолетних игроков.
«Хорошо, что для начала допустили детей. Думаю, в любом случае это движение вперед. Это разумное решение. Естественно, мы все довольны таким результатом. Мне кажется, сейчас самое главное — соревноваться. У нас было много контрольных игр, хорошо, что мы находили соперников, но это были игры не с топовыми сборными», — цитирует Первушина РИА «Новости».
Матчи команд будут проходить без флага, гимна и не на территории России.
Все российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца зимы 2022 года. Это решение продолжает действовать.