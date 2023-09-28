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Сегодня, 10:08

Тренер юношеской сборной России прокомментировал решение УЕФА допустить российские команды к турнирам

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Старший тренер сборной России до 16 лет Андрей Аксенов отреагировал на решение УЕФА допустить российские юниорские команды до участия в международных турнирах.

«Безусловно, мы с оптимизмом смотрим на принятое решение. Оно давно напрашивалось, рано или поздно это должно было случиться. Соревнования — это то, ради чего дети приходят в футбол, то, что их мотивирует и позволяет развиваться. Понятно, что есть ряд ограничений и сложностей, с которыми предстоит столкнуться, но сейчас это все же не самое важное», — приводит ТАСС слова Аксенова.

Тренер добавил, что сейчас находится в ожидании разъяснений по деталям возвращения российских юниорских команд на международные турниры и отметил, что надеется присоединиться к предстоящему розыгрышу чемпионата Европы. В октябре сборная России до 16 лет проведет сбор в Белоруссии.

Во вторник, 26 сентября исполком УЕФА допустил до соревнований под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд.

Российские сборные должны будут проводить свои матчи на нейтральной территории без использования своего флага и гимна.

Источник: ТАСС
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