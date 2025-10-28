Тюкавин и Комличенко дополнительно вызваны в сборную России на матчи с Перу и Чили

Тренерский штаб сборной России дополнительно включил нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина и форварда «Локомотива» Николая Комличенко в расширенный состав национальной команды на BetBoom товарищеские матчи с Перу и Чили. Ранее из нападающих в команду были вызваны Иван Сергеев («Динамо» Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА) и Александр Соболев («Зенит»). Всего в расширенный состав сборной вошел 41 футболист. Головин, Бориско и Соболев: Карпин назвал расширенный состав сборной России на матчи с Перу и Чили Матч с Перу состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 12 ноября. 15 ноября национальная команда на стадионе «Фишт» в Сочи сыграет с Чили. В этом сезоне 23-летний Тюкавин провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. На счету 30-летнего Комличенко 18 матчей, 6 голов и 2 ассиста.

Lyta Ведь я может быть умру, А мне еще в Чили и в Перу, Мне в Алжир, в Ниагару, Мне в Одессу и Самару, На Тибет, на Тайвань, На Кавказ и на Кубань, В Аргентину, Нидерланды, Пожалейте мои гланды. Граммов около двуста, Можно даже без тоста. 28.10.2025

efim6010 39+2 а не маловато будет. и вратарей всего то 6, явно пару-тройку киперов ещё не помещает. 28.10.2025

Konstantin Тюку то зачем, рецедив хотите? Не надо перегружать парня, дегенераты. Ещё профессионалами называются. 28.10.2025

Petr Bitkin Жажда игры :) 28.10.2025

Petr Bitkin Амбициоз понятен. Но нет "вшивых" команд :) поосторожнее с эпитетами :) ... 28.10.2025

Petr Bitkin Кордоба, что?... исполнитель. Раб. Крутят-то эту баранку якобы... кто?... А вот: панически боящиеся т.н. "смерти". Смерти - нет. Есть ПЕРЕХОД. Хи. Вот увидите :):) 28.10.2025

Petr Bitkin А, может, ему велели... знАете, как бывает: бац!... и всё, памятник на Новодевичьем поле, хнык ... :( У тренера ЦСКА жену украли, и всё. У Торпедо высшую лигу отжали - и всё. Вчера - смеялся - Ахмат со Сочи... Докатились, фрайеры. Проели футбол, поклонники брюха. Аркебузировать бы их, да ресурса нет :) . ИХ БОГ - ЧРЕВО. Вот, мол, что. 28.10.2025

Petr Bitkin Мироздание сложнее/, нежели твои думы... :) 28.10.2025

Petr Bitkin Испугался... :) 28.10.2025

36 Чили и Перу приедут чтобы сыграть между собой в Сочи. 28.10.2025

Ческидов S/A Опять Артема прокатили! Он так надеялся быть довключенным! 28.10.2025

Фирсыч Это братья, Гаджи и Мурат. Хорошо в октагоне дерутся. 28.10.2025

Фирсыч И ещё 11 на замену, на случай травм. 28.10.2025

Фирсыч Дык если бы у чемпиона были русские. Один Агкацев только. 28.10.2025

Фирсыч Слава богу, я успокоился. Сборная без Комличенко и Осипенко - это не сборная! 28.10.2025

Прораб. Хана чилям. 28.10.2025

m_16 Кто это вообще? 28.10.2025

ёzhic8 шесть нападающих против шести вратарей не думаю что это совпадение 28.10.2025

m_16 Кордобу, например? Или Серёжу Петрова, который является достойным игроком, но ему 35 через пару месяцев? 28.10.2025

kot Begemot Ростов из динамы пудель уже сделал, на очереди - сборная, которая последовательно движется по тому же маршруту 28.10.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ Гаджимурадов неплох . Почему его нет в списке ? 28.10.2025

За спорт! Ишо троих надо вызвать, будет 44, по составу на каждый тайм. 28.10.2025

Топотун Ой дрюкнут вату латиносы ! 28.10.2025

Djin Ignatov Самые " вшивые " команды , которые заняли последние места в отборе на ЧМ в Ю.Америке !! Да и составы наверняка они к нам пришлют подобные !! Эта игра им не к чему ! Никого вызывать сильнейших не будут ! Только содрать с нам миллионы ! 28.10.2025

ALEX1984 Молодец , пудель . Пролоббировал ))) Рньше половина Ростова играла в сборной , сейчас половина ментят . 28.10.2025

Митек Соболеву - не конкуренты! 28.10.2025

Степочкин Ты Валера давай из команды чемпионов вызывай. Нехрен отсиживаться и готовьтя к туру, пока остальные в сборной пашут и устают. Чемпионы должны защищать честь страны. 28.10.2025