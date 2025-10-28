Видео
Сборная России. Новости
28 октября, 13:11

Тюкавин и Комличенко дополнительно вызваны в сборную России на матчи с Перу и Чили

Сергей Ярошенко
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тренерский штаб сборной России дополнительно включил нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина и форварда «Локомотива» Николая Комличенко в расширенный состав национальной команды на BetBoom товарищеские матчи с Перу и Чили.

Ранее из нападающих в команду были вызваны Иван Сергеев («Динамо» Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА) и Александр Соболев («Зенит»). Всего в расширенный состав сборной вошел 41 футболист.

Объявлен расширенный состав сборной России на&nbsp;матчи в&nbsp;ноябре.

Матч с Перу состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 12 ноября. 15 ноября национальная команда на стадионе «Фишт» в Сочи сыграет с Чили.

В этом сезоне 23-летний Тюкавин провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. На счету 30-летнего Комличенко 18 матчей, 6 голов и 2 ассиста.

28

  • Lyta

    Ведь я может быть умру, А мне еще в Чили и в Перу, Мне в Алжир, в Ниагару, Мне в Одессу и Самару, На Тибет, на Тайвань, На Кавказ и на Кубань, В Аргентину, Нидерланды, Пожалейте мои гланды. Граммов около двуста, Можно даже без тоста.

    28.10.2025

  • efim6010

    39+2 а не маловато будет. и вратарей всего то 6, явно пару-тройку киперов ещё не помещает.

    28.10.2025

  • Konstantin

    Тюку то зачем, рецедив хотите? Не надо перегружать парня, дегенераты. Ещё профессионалами называются.

    28.10.2025

  • Petr Bitkin

    Жажда игры :)

    28.10.2025

  • Petr Bitkin

    Амбициоз понятен. Но нет "вшивых" команд :) поосторожнее с эпитетами :) ...

    28.10.2025

  • Petr Bitkin

    Кордоба, что?... исполнитель. Раб. Крутят-то эту баранку якобы... кто?... А вот: панически боящиеся т.н. "смерти". Смерти - нет. Есть ПЕРЕХОД. Хи. Вот увидите :):)

    28.10.2025

  • Petr Bitkin

    А, может, ему велели... знАете, как бывает: бац!... и всё, памятник на Новодевичьем поле, хнык ... :( У тренера ЦСКА жену украли, и всё. У Торпедо высшую лигу отжали - и всё. Вчера - смеялся - Ахмат со Сочи... Докатились, фрайеры. Проели футбол, поклонники брюха. Аркебузировать бы их, да ресурса нет :) . ИХ БОГ - ЧРЕВО. Вот, мол, что.

    28.10.2025

  • Petr Bitkin

    Мироздание сложнее/, нежели твои думы... :)

    28.10.2025

  • Petr Bitkin

    Испугался... :)

    28.10.2025

  • 36

    Чили и Перу приедут чтобы сыграть между собой в Сочи.

    28.10.2025

  • Ческидов S/A

    Опять Артема прокатили! Он так надеялся быть довключенным!

    28.10.2025

  • Фирсыч

    Это братья, Гаджи и Мурат. Хорошо в октагоне дерутся.

    28.10.2025

  • Фирсыч

    И ещё 11 на замену, на случай травм.

    28.10.2025

  • Фирсыч

    Дык если бы у чемпиона были русские. Один Агкацев только.

    28.10.2025

  • Фирсыч

    Слава богу, я успокоился. Сборная без Комличенко и Осипенко - это не сборная!

    28.10.2025

  • Прораб.

    Хана чилям.

    28.10.2025

  • m_16

    Кто это вообще?

    28.10.2025

  • ёzhic8

    шесть нападающих против шести вратарей не думаю что это совпадение

    28.10.2025

  • m_16

    Кордобу, например? Или Серёжу Петрова, который является достойным игроком, но ему 35 через пару месяцев?

    28.10.2025

  • kot Begemot

    Ростов из динамы пудель уже сделал, на очереди - сборная, которая последовательно движется по тому же маршруту

    28.10.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Гаджимурадов неплох . Почему его нет в списке ?

    28.10.2025

  • За спорт!

    Ишо троих надо вызвать, будет 44, по составу на каждый тайм.

    28.10.2025

  • Топотун

    Ой дрюкнут вату латиносы !

    28.10.2025

  • Djin Ignatov

    Самые " вшивые " команды , которые заняли последние места в отборе на ЧМ в Ю.Америке !! Да и составы наверняка они к нам пришлют подобные !! Эта игра им не к чему ! Никого вызывать сильнейших не будут ! Только содрать с нам миллионы !

    28.10.2025

  • ALEX1984

    Молодец , пудель . Пролоббировал ))) Рньше половина Ростова играла в сборной , сейчас половина ментят .

    28.10.2025

  • Митек

    Соболеву - не конкуренты!

    28.10.2025

  • Степочкин

    Ты Валера давай из команды чемпионов вызывай. Нехрен отсиживаться и готовьтя к туру, пока остальные в сборной пашут и устают. Чемпионы должны защищать честь страны.

    28.10.2025

  • Dron56

    Можно было и поболее вызвать.

    28.10.2025

    Константин Тюкавин
    Николай Комличенко
    Футбол
    Сборная России по футболу
