Тюкавин и Комличенко дополнительно вызваны в сборную России на матчи с Перу и Чили

28 октября, 13:11
Тренерский штаб сборной России дополнительно включил нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина и форварда «Локомотива» Николая Комличенко в расширенный состав национальной команды на BetBoom товарищеские матчи с Перу и Чили.
Ранее из нападающих в команду были вызваны Иван Сергеев («Динамо» Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА) и Александр Соболев («Зенит»). Всего в расширенный состав сборной вошел 41 футболист.
Матч с Перу состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 12 ноября. 15 ноября национальная команда на стадионе «Фишт» в Сочи сыграет с Чили.
В этом сезоне 23-летний Тюкавин провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. На счету 30-летнего Комличенко 18 матчей, 6 голов и 2 ассиста.
28.10.2025
28.10.2025
28.10.2025
28.10.2025
28.10.2025
28.10.2025
28.10.2025
28.10.2025
28.10.2025
28.10.2025
28.10.2025
28.10.2025
28.10.2025
28.10.2025
28.10.2025
28.10.2025
28.10.2025
28.10.2025
28.10.2025
28.10.2025
28.10.2025
28.10.2025
28.10.2025
28.10.2025
28.10.2025
28.10.2025
28.10.2025
28.10.2025