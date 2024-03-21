Тюкавин оценил атмосферу в сборной России перед матчем с Сербией

Форвард «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин рассказал об атмосфере в национальной команде перед товарищеским матчем с Сербией. Он добавил, что ему приятно приезжать в расположение сборной.

«Как всегда, отличная, позитивная. Все рады увидеться друг с другом, пообщаться, потренироваться вместе. Ни разу не видел такого, чтобы в сборной кто-то с кем-то конфликтовал или не разговаривал. Мне всегда приятно приезжать в национальную команду. Жалко, что в прошлый раз не удалось тут остаться: было небольшое повреждение, которое помешало поучаствовать в матчах. Надеюсь, в этот раз все сложится удачно. Рад, что своей игрой заслужил вызов», — цитирует Тюкавина сайт РФС.

Матч Россия — Сербия состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало — в 20.00 мск.