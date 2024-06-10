Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 03:05

Тюкавин: «Счастлив, что забил дебютный гол за сборную России»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин поделился впечатлениями от товарищеского матча с Белоруссией (4:0).

— Думаю, хороший матч мы сыграли, — приводит слова Тюкавина «Известия». — Видно, что прибавляем. Не только по этому матчу видно. Если помните мартовскую игру с сербами, то ее мы тоже провели очень хорошо. Да, у них быстро случилось удаление игрока, но даже до него мы не давали им шансов что-то сделать.

— Какие эмоции от первого гола за сборную?

— Конечно, я очень рад. Счастлив, что забил гол. Считаю, что гол получился красивый. Я доволен этим.

— Можно назвать это продолжением очень результативного клубного сезона?

— Да, я думаю, это продолжение. И хорошая точка поставлена в окончании этого сезона, в последнем матче перед отпуском. Теперь можно ехать отдыхать полноценно.

Игра проходила 7 июня на стадионе «Динамо» в Минске. Дубль за сборную России оформил Федор Чалов. По голу забили Иван Обляков и Константин Тюкавин.

Источник: https://iz.ru/1710106/aleksei-fomin/ot-matcha-s-krasnodarom-otkhodil-dva-dnia
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
0
Читайте также
Германия сыграет в группе А Евро-2024 с Шотландией, Венгрией и Швейцарией
Бобровский стал первой звездой первого матча финала «Флорида» — «Эдмонтон»
Российский гроссмейстер Сергей Бешуков умер в возрасте 53 лет
Спаллетти запутал всех, в «скуадре адзурре» всего три легионера и настоящий лудоман. Что происходит в сборной Италии накануне Евро-2024
В Белом доме заявили, что Киев воспользовался разрешением бить по России оружием США
Жена главы АНО «Цифровые платформы» рассказала о нападении на него
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Шалимов назвал ошибку в игре вратарей сборной России в матче с Белоруссией