Тюкавин: «Настроение отличное. Сегодня уже тренировки»

Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин поделился эмоциями от своего прибытия на базу в Новогорске на мартовские сборный национальной команды.

«Настроение отличное. Погода в Новогорске замечательная. Сегодня уже у нас первая тренировка, настроены только на позитив. С Бариновым вчерашние матчи обсудили, поздравили друг друга. Проигрывали 0:2 и после этого выиграть 3:2 — это невероятный характер, я их только поздравить могу. Сборная Ирана? Ничего про них не знаю, Валерий Георгиевич Карпин расскажет», — приводит слова Тюкавина пресс-служба сборной России.

Сборы команды пройдут с 19 по 27 марта. Российская команда проведет матчи против Ирана (23 марта) и Ирака (26 марта).