Тюкавин поделился ожиданиями от товарищеского матча России с Белоруссией

Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин рассказал о своем физическом состоянии и заявил, что футболисты всегда рады приезжать в сборную.

«Как вы видели, сыграл полный матч с «Краснодаром», посмотрю, как будет нога, но, конечно, я поеду в сборную и буду играть. Не мне, наверное, оценивать соперника, но мы всегда рады приезжать в сборную. Тем более я смотрел стадион, это хорошая арена, сыграем в Минске, все хорошо», — цитирует Тюкавина ТАСС.

Товарищеский матч России с Белоруссией состоится 7 июня в Минске.