Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

29 марта, 23:20

Тюкавин поделился впечатлениями от поездки в Иран

Telegram Дзен

Нападающий сборной России Константин Тюкавин рассказал, что ему не понравилось во время поездки с национальной командой в Иран.

«Если честно, все время, что провели там [в Иране], мне было как-то не по себе. Неуютно. Погода странная — постоянно туман. Плюс интернет практически не работал. Я сидел на мобильном, потому что с местного вайфая ничего не грузилось. Но с мобильным тоже были проблемы — чтобы зайти в условный телеграм, нужно было скачать определенный VPN. По факту, мы три дня провели без интернета», — приводит слова Тюкавина Sport24.

23 марта в Тегеране Иран и Россия сыграли вничью 1:1.

В текущем сезоне 20-летний Тюкавин провел за «Динамо» 28 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-29-tyukavin-o-vyyezde-sbornoy-v-iran-bylo-kak-to-ne-po-sebe-neuyutno-po-faktu-my-tri-dnya-proveli-bez-interneta
Сборная России по футболу
Константин Тюкавин
2
Обсудить
Читайте также
Жених певицы Адель — воротила из мира НБА. Продавал майки из багажника, а теперь дружит с Леброном
Глава ОКР Поздняков назвал дискриминацией позицию МОК по недопуску команд из России
На севере Москвы найдено тело 24-летней девушки
Высадившего больного ребенка врача частной скорой задержали в Подмосковье
Дания подняла со дна обнаруженный рядом с «Северным потоком – 2» объект
Российский фильм «Накануне» получил две награды на французском кинофестивале
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: матчи с Ираном и Ираком
Малком: «Если не пригожусь сборной Бразилии, то с удовольствием буду играть за Россию»
Быстров — о словах Карпина: «Он не имел в виду, что ему все равно на сборную»
Быстров — о первом тайме сборной России против Ирака: «С любой другой командой уровнем выше мы бы получили трешку»
Быстров — о невызове Лантратова в сборную России: «Пусть играет в клубе, доказывает»
Быстров — о победе сборной России над Ираком: «Кроме светлого пятна в лице Пиняева и вспомнить нечего»
Быстров — об ошибках Песьякова в матчах с Ираком: «Естественно, он виноват. Это слишком большая расслабленность»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тюкавин: «Если нас не вернут в Европу, готов играть в Азии»

Малком: «Если не пригожусь сборной Бразилии, то с удовольствием буду играть за Россию»