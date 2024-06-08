Тюкавин: «Приятно забить первый мяч за сборную на стадионе «Динамо»

Нападающий сборной России Константин Тюкавин после матча с командой Белоруссии (4:0) подвел итоги своего выступления. В этой встрече он отметился голом.

— Рад забить первый мяч за сборную. Главный тренер ничего особенного не говорил, просто поздравил. Когда забил Обляков, побежал спросить, задел ли он мяч. Он сказал, что да.

На второй тайм выходили с мыслями, чтобы забить еще. На стадионе был классная атмосфера. Спасибо болельщикам.

— Первым голом за сборную ты отличился на стадионе «Динамо». Успел подумать об этом?

— Приятно, что на стадионе «Динамо» это случилось, — цитирует Тюкавина Metaratings.ru.