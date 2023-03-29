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29 марта, 22:23

Тюкавин: «Если нас не вернут в Европу, готов играть в Азии»

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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о возможном переходе российского футбола из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Представляю ли сборную России в АФК? У меня простая позиция по этому вопросу: главное — играть. Если нас не вернут в Европу, готов играть в Азии. Ну а что еще делать? Не просто же собираться и играть со сборной Медиалиги», — цитирует Тюкавина Sport24.

Российские клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой в турнирах ФИФА и УЕФА до следующего уведомления.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов завяил, что на ближайшем исполкоме не будут рассматривать вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-29-tyukavin-o-perekhode-rossiyskogo-futbola-v-aziyu-nu-a-chto-yeshche-delat-ne-prostozhe-igrat-so-sbornoy-medialigi
Константин Тюкавин
УЕФА
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