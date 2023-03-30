Тюкавин рассказал, как агент просил его не брать номер Дзюбы в сборной

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал слова агента Алексея Сафонова, заявившего, что он просил игрока не брать игровой номер Артема Дзюбы в сборной России.

«Сафонов рассказал, что просил меня не брать в сборной номер Дзюбы? Было такое. В шутку, конечно, — вы же знаете Николаича! Я дебютировал в сборной против Кипра — и как раз под 22-м. Футболка с того матча хранится у меня дома, в рамке. Николаич замечаний не делал (смеется). Понимает же — мне дали номер, я не могу от него отказаться», — приводит слова Тюкавина Sport24.

20-летний форвард дважды вышел на замену в играх сборной России против Ирана (1:1) и Ирака (2:0), не отметившись результативными действиями.