Тюкавин: «Иран — очень сильная команда! Мы знали, что они играют на высоком уровне»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в разговоре с «СЭ» подвел итоги товарищеского матча против сборной Ирана (1:1).

«Хорошая, боевая игра. Иран — очень сильная команда. Мы знали, что они играют на высоком уровне. Обидно, что вышли на второй тайм и сразу получили пенальти. Если судья поставил, значит был. Чувствуется, что Иран качественная команда. Конечно, Иран сильнее, чем команды, с которыми мы играли ранее. Сборы? Все как обычно», — сказал Тюкавин «СЭ».

Единственный гол в составе сборной России забил Антон Миранчук, реализовавший пенальти на 28-й минуте встречи. 26 марта россияне в Санкт-Петербурге сыграют со сборной Ирака.