Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 11:00

Тюкавин: «Игроки сборной России не обсуждают, когда нас вернут на международную арену»

Диана Андрющенко
Telegram Дзен

Нападающий «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин предположил, что российскую национальную команду еще не скоро вернут к официальным матчам.

«Нет такого, что мы в сборной обсуждаем, когда нас вернут. Тут же можно только загадывать, а когда это возвращение реально случится, никому не известно. Через год или через два. Наверное, еще не скоро», — цитирует Тюкавина «КП Спорт».

Сборную России отстранили от официальных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА в марте 2022 года. С тех пор команда Валерия Карпина пропустила отбор на чемпионат Европы и Евро-2024.

Источник: «КП Спорт»
Константин Тюкавин
Футбол
Сборная России по футболу
Читайте также
«Спартак», ЦСКА и «Локомотив» проведут тысячные матчи в чемпионатах России
Бой за $ 191 000 000. Сколько заработают Фьюри и Усик
Захарова назвала карикатурой на демократию помилование Хантера Байдена
Более 500 новых автомобилей 2022 года остались нераспроданными
«Я же не футболист, я — рыбак». Интервью Джентльмена года Константина Тюкавина
Врач рассказал о симптомах опухоли головного мозга
Сегодня
Вчера
Неделя