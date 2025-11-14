Тюкавин: «Буду стараться побить рекорд Дзюбы по голам за сборную»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о свои планах в сборной России. «В планах войти в число лучших бомбардиров сборной есть. Буду стараться побить рекорд Артема Дзюбы. Буду стараться завтра принести пользу и забить», — сказал футболист на пресс-конференции. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории национальной команды с 31 голом в 56 матчах. На счету 23-летнего Тюкавина 1 гол в 7 матчах.

Petr Bitkin Все мы... :) 15.11.2025

Petr Bitkin Хи. Фарт надо имнть. Дрочть, когда следует... а не... :) 15.11.2025

Chausov Alexey Ну осталось то всего ничего.... 15.11.2025

Timka1401 гуано это мать твоя , черт 14.11.2025

AнaлoГoвнет Гваделупу не хочешь? 14.11.2025

AнaлoГoвнет Затми э?то гуано. Удачи 14.11.2025

Топотун Есть варианты, пёсик - мокрый носик ? 14.11.2025

Топотун Больше Куб и Брунеев и все будет ок ! 14.11.2025

Djin Ignatov А может просто его голова ОЧЕНЬ часто встречалась с футбольным мячом ? Отсюда и последствия !! 14.11.2025

Djin Ignatov Не только ты но еще с ДЕСЯТОК побьют его рекорд ! Ведь играем мы с непонятными сборными которые и футбол то играть по сути не могут ! Но ГЛАВНЫЙ рекорд побьет Занзибар ! Он обойдет таких тренеров как Морозов - 4 место на ЧМ !! Якушина ,Бескова , Лобановского и десяток других , которые играли со сборными Европы и МИРА ! Он обойдет их по побюедаи и забитым мячам и другим показателям !! А здесь мы видим Кубу , Вануту и скоро весь /МИР ждет встречу с Занзибаром !! 14.11.2025

Valery Grigoryev Он случайно головкой об штангу не ударялся? 14.11.2025

DemolisherAjax Главное почаще с Брунеями всякими играть,без проблем побьешь :) 14.11.2025

SPRAVEDLIVYI :grinning::grinning::grinning:Если ближайшие лет 10 играть с босоногими брунейцами, то тогда да... 14.11.2025

Zelenyj Он реально глуп? Или выражение лица обманчиво? 14.11.2025

Инсайды 100% !! ,Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти) 14.11.2025

hottie Буду стараться побить рекорд Дзюбы по голам за сборную. На счету 23-летнего Тюкавина 1 гол в 7 матчах. ----> С такой скорострельностью только рекорды бить. У других ребят из сборной и то шансы выше. 14.11.2025

Forward-72 Если еще пять лет будем на обочине, то побьет 14.11.2025