14 ноября, 20:05

Тюкавин: «Буду стараться побить рекорд Дзюбы по голам за сборную»

Микеле Антонов
Корреспондент
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о свои планах в сборной России.

«В планах войти в число лучших бомбардиров сборной есть. Буду стараться побить рекорд Артема Дзюбы. Буду стараться завтра принести пользу и забить», — сказал футболист на пресс-конференции.

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории национальной команды с 31 голом в 56 матчах. На счету 23-летнего Тюкавина 1 гол в 7 матчах.

18

  • Petr Bitkin

    Все мы... :)

    15.11.2025

  • Petr Bitkin

    Хи. Фарт надо имнть. Дрочть, когда следует... а не... :)

    15.11.2025

  • Chausov Alexey

    Ну осталось то всего ничего....

    15.11.2025

  • Timka1401

    гуано это мать твоя , черт

    14.11.2025

  • AнaлoГoвнет

    Гваделупу не хочешь?

    14.11.2025

  • AнaлoГoвнет

    Затми э?то гуано. Удачи

    14.11.2025

  • Топотун

    Есть варианты, пёсик - мокрый носик ?

    14.11.2025

  • Топотун

    Больше Куб и Брунеев и все будет ок !

    14.11.2025

  • Djin Ignatov

    А может просто его голова ОЧЕНЬ часто встречалась с футбольным мячом ? Отсюда и последствия !!

    14.11.2025

  • Djin Ignatov

    Не только ты но еще с ДЕСЯТОК побьют его рекорд ! Ведь играем мы с непонятными сборными которые и футбол то играть по сути не могут ! Но ГЛАВНЫЙ рекорд побьет Занзибар ! Он обойдет таких тренеров как Морозов - 4 место на ЧМ !! Якушина ,Бескова , Лобановского и десяток других , которые играли со сборными Европы и МИРА ! Он обойдет их по побюедаи и забитым мячам и другим показателям !! А здесь мы видим Кубу , Вануту и скоро весь /МИР ждет встречу с Занзибаром !!

    14.11.2025

  • Valery Grigoryev

    Он случайно головкой об штангу не ударялся?

    14.11.2025

  • DemolisherAjax

    Главное почаще с Брунеями всякими играть,без проблем побьешь :)

    14.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    :grinning::grinning::grinning:Если ближайшие лет 10 играть с босоногими брунейцами, то тогда да...

    14.11.2025

  • Zelenyj

    Он реально глуп? Или выражение лица обманчиво?

    14.11.2025

  • Инсайды 100% !!

    14.11.2025

  • hottie

    Буду стараться побить рекорд Дзюбы по голам за сборную. На счету 23-летнего Тюкавина 1 гол в 7 матчах. ----> С такой скорострельностью только рекорды бить. У других ребят из сборной и то шансы выше.

    14.11.2025

  • Forward-72

    Если еще пять лет будем на обочине, то побьет

    14.11.2025

  • rustov

    Костя, с такими темпами рекорд Дзюбы не побить. Тем не менее, удачи!

    14.11.2025

