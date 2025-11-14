Тюкавин: «Буду стараться побить рекорд Дзюбы по голам за сборную»

14 ноября, 20:05
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о свои планах в сборной России.
«В планах войти в число лучших бомбардиров сборной есть. Буду стараться побить рекорд Артема Дзюбы. Буду стараться завтра принести пользу и забить», — сказал футболист на пресс-конференции.
Дзюба является лучшим бомбардиром в истории национальной команды с 31 голом в 56 матчах. На счету 23-летнего Тюкавина 1 гол в 7 матчах.
Petr Bitkin
Все мы... :)
15.11.2025
Petr Bitkin
Хи. Фарт надо имнть. Дрочть, когда следует... а не... :)
15.11.2025
Chausov Alexey
Ну осталось то всего ничего....
15.11.2025
Timka1401
гуано это мать твоя , черт
14.11.2025
AнaлoГoвнет
Гваделупу не хочешь?
14.11.2025
AнaлoГoвнет
Затми э?то гуано. Удачи
14.11.2025
Топотун
Есть варианты, пёсик - мокрый носик ?
14.11.2025
Топотун
Больше Куб и Брунеев и все будет ок !
14.11.2025
Djin Ignatov
А может просто его голова ОЧЕНЬ часто встречалась с футбольным мячом ? Отсюда и последствия !!
14.11.2025
Djin Ignatov
Не только ты но еще с ДЕСЯТОК побьют его рекорд ! Ведь играем мы с непонятными сборными которые и футбол то играть по сути не могут ! Но ГЛАВНЫЙ рекорд побьет Занзибар ! Он обойдет таких тренеров как Морозов - 4 место на ЧМ !! Якушина ,Бескова , Лобановского и десяток других , которые играли со сборными Европы и МИРА ! Он обойдет их по побюедаи и забитым мячам и другим показателям !! А здесь мы видим Кубу , Вануту и скоро весь /МИР ждет встречу с Занзибаром !!
14.11.2025
Valery Grigoryev
Он случайно головкой об штангу не ударялся?
14.11.2025
DemolisherAjax
Главное почаще с Брунеями всякими играть,без проблем побьешь :)
14.11.2025
SPRAVEDLIVYI
:grinning::grinning::grinning:Если ближайшие лет 10 играть с босоногими брунейцами, то тогда да...
14.11.2025
Zelenyj
Он реально глуп? Или выражение лица обманчиво?
14.11.2025
hottie
Буду стараться побить рекорд Дзюбы по голам за сборную. На счету 23-летнего Тюкавина 1 гол в 7 матчах. ----> С такой скорострельностью только рекорды бить. У других ребят из сборной и то шансы выше.
14.11.2025
Forward-72
Если еще пять лет будем на обочине, то побьет
14.11.2025
rustov
Костя, с такими темпами рекорд Дзюбы не побить. Тем не менее, удачи!
14.11.2025