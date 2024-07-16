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Сегодня, 14:00

У сборной России в сентябре есть возможность сыграть с Сирией и Индией

Александр Бобров
Шеф-редактор
Сборная России по футболу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Российский футбольный союз продолжает поиски соперников для сборной России по товарищеским матчам на ближайшую осень. Сейчас можно предположить, что вероятным оппонентом нашей национальной команды в сентябре станет представитель Азии — Сирия или Индия. Еще недавно были варианты с Вьетнамом и Таиландом. Кроме того, была свободна команда Панамы.

Теоретически матч с Сирией может пройти на нейтральном поле. Появлялась неофициальная информация о Баку.

С учетом календаря международных игр, утвержденного ФИФА, осенью можно провести максимум по две игры с 2 по 10 сентября, с 7 по 15 октября и с 11 по 19 ноября. У большинства сборных нет свободных дат в октябре — выбор соперников в этом месяце сведен к минимуму. Как вариант — Мексика и Туркмения.

Футбол
РФС
Сборная России по футболу
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