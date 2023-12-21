Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:55

УАФ попросила ФИФА и УЕФА отменить товарищеский матч между сборными России и Сербии

Украина потребовала от ФИФА и УЕФА отменить товарищеский матч Россия — Сербия
Игнат Заздравин
Корреспондент
Сборная России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Украинская ассоциация футбола (УАФ) просит ФИФА и УЕФА отменить товарищеский матч между сборными России и Сербии, сообщает ТАСС.

Президент РФС Александр Дюков 20 декабря объявил, что сборная России в марте следующего года сыграет против Сербии.

Генеральный секретарь футбольного союза Сербии Йован Сурбатович подтвердил договоренность о проведении встречи и сообщил, что она должна пройти 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого российская сборная не сыграла в стыковом матче ЧМ-2022 против Польши и пропустила отборочный турнир Евро-2024.

Источник: ТАСС
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
УЕФА
ФИФА
2
Читайте также
Туктамышева могла установить абсолютный рекорд в Челябинске. Кто и как вошел в историю чемпионатов России
«Это разочарование для всех». Что происходит с Овечкиным?
Пекинский аэропорт не стал принимать и обслуживать рейсы компании «Россия»
Что известно о смерти девочки в поезде Тюмень-Адлер. Главное
Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника F.A.C.C.T.
Девушка упала с девятого этажа в Уфе во время свидания
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Колосков назвал жестом отчаяния требование Украины отменить матч сборных России и Сербии
Захарова о требовании Украины отменить матч Россия — Сербия: «Они во всем террористы»
Газманов сообщил, что готов спеть гимн России перед матчем с Сербией
В сборной Сербии подтвердили проведение матча с Россией в марте
Семин: «Если матч с Сербией состоится, то это будет очень интересная и полезная игра»
«Возможность перехода в Азию сохраняется, но нужны гарантии, что мы там сможем участвовать в турнирах». Дюков — о решении России остаться в УЕФА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Булыкин объяснил, почему РФС нет смысла переходить в Азию

Захарова о требовании Украины отменить матч Россия — Сербия: «Они во всем террористы»