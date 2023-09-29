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29 сентября, 23:44

УАФ призвала европейские страны бойкотировать матчи с юниорскими сборными России

Ана Горшкова
Корреспондент
Футболисты юношеской сборной России.
Фото РФС
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Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала европейские федерации бойкотировать матчи с юниорскими сборными России.

Как сообщает «КП» со ссылкой на The Times, УАФ направила письма всем 55 европейским федерациям.

«УАФ обращается к вам с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из России. Мы убеждены, что любой шаг к реинтеграции российских представителей — это опасная и ужасающая тенденция», — говорится в заявлении украинской федерации.

26 сентября исполком УЕФА предложил руководству допустить к участию в международных турнирах сборные России до 17 лет без гимна, флага и других государственных символов.

27 сентября в пресс-службе УАФ сообщили, что команды среди игроков до 17 лет не будут участвовать в турнирах УЕФА с россиянами. Позже Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва также отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.

Футболисты сборной России до&nbsp;17 лет. Англия, Польша, Латвия и Украина против российских детей. УЕФА — в патовой ситуации

Источник: КП
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Украины по футболу
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