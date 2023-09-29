УАФ призвала европейские страны бойкотировать матчи с юниорскими сборными России

Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала европейские федерации бойкотировать матчи с юниорскими сборными России.

Как сообщает «КП» со ссылкой на The Times, УАФ направила письма всем 55 европейским федерациям.

«УАФ обращается к вам с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из России. Мы убеждены, что любой шаг к реинтеграции российских представителей — это опасная и ужасающая тенденция», — говорится в заявлении украинской федерации.

26 сентября исполком УЕФА предложил руководству допустить к участию в международных турнирах сборные России до 17 лет без гимна, флага и других государственных символов.

27 сентября в пресс-службе УАФ сообщили, что команды среди игроков до 17 лет не будут участвовать в турнирах УЕФА с россиянами. Позже Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва также отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.