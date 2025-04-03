УЕФА и ФИФА примут совместное решение по допуску России к международным турнирам

УЕФА и ФИФА примут совместное решение по допуску российских команд к международным турнирам, сообщает президент УЕФА Александер Чеферин.

«Первое решение было принято вместе с ФИФА, и поскольку мы обсуждаем этот вопрос с ФИФА, то мы примем совместное решение», — приводит слова Чеферина ТАСС.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Ранее надежду на возвращение России выразил президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе УЕФА в Белграде.