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Сборная России

11 марта, 15:42

УЕФА и ФИФА согласовали товарищеский матч сборных России и Белоруссии

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Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич заявил, что УЕФА и ФИФА не возражают против проведения товарищеского матча со сборной России.

«Были рабочая встреча и разговор с представителями УЕФА, где были достигнуты определенные договоренности», — цитирует ТАСС Василевича.

Он отметил, что международные товарищеские матчи согласовываются только по форме ФИФА.

«У ФИФА к нам претензий нет, соответственно, у УЕФА тоже. Они не возражают, если бы были возражения, то, думаю, нам бы была направлена соответствующая нота», — подчеркнул представители БФФ.

Ранее в понедельник президент РФС Александр Дюков сообщил, что матч между сборными Белоруссии и России пройдет в июне в Минске.

Источник: ТАСС
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
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