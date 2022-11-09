Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:52

УЕФА не против проведения товарищеского матча между Россией и Таджикистаном

Артем Бухаев
Корреспондент
Футболисты сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Новости

В пресс-службе УЕФА ответили на вопрос «СЭ» об авторизации товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.

«Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и, как таковые, выходят за рамки компетенции и ответственности УЕФА, поэтому участие России в предлагаемом товарищеском матче (который также подлежит одобрению ФИФА) не противоречит решению Исполнительного комитета УЕФА об отстранении российских команд от участия в УЕФА соревнования», — сообщили «СЭ» в пресс-службе УЕФА.

Матч Таджикистан — Россия пройдет 17 ноября в Душанбе на стадионе «Памир». Начало игры запланировано на 18.00 по московскому времени.

Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
УЕФА
1
0
Читайте также
Экс-президент ФИФА Блаттер: США должны были принять ЧМ после России, выбор Катара — ошибка
Капризов врезал клюшкой по лицу знаменитому канадцу — его выгнали со льда
Отбросивший от себя гранаты ВСУ солдат оказался из Ленинградской области
Скандальные поступки Филиппа Киркорова — последние новости
Киркоров ударил человека букетом на концерте
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Уилкшир: «Матчи с Узбекистаном и Таджикистаном дадут опыт молодым парням»
Абаев: «Сейчас самое время, чтобы попробовать в сборной России новых игроков»
Защитник «Динамо» Кутицкий объяснил, почему вызов в молодежную сборную России может быть полезен
Фомин — о товарищеских матчах: «Они нужны, потому что это игры за сборную России»
Степашин — о соперниках сборной: «Что основная, что молодежная — с кем мы сейчас играем?»
Бывший ассистент Хиддинка заявил, что для сборной России важно наигрывать молодежь
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Футболистам сборной России предлагают по 100 тысяч рублей за ретроматч против Бразилии