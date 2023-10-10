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Сборная России

Сегодня, 13:27

УЕФА отменил решение допустить до международных турниров юношеские сборные России

Ана Горшкова
Корреспондент
Футболисты юношеской сборной России.
Фото РФС
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Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил решение допустить до международных турниров юношеские российские сборные, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журналиста Sky News Роб Харрис.

По данным источника, в УЕФА заявили, что «технического решения, позволяющего российским командам играть, найти не удалось».

26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.

После такого решения Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием россиян.

Футболисты сборной России до&nbsp;17 лет. Англия, Польша, Латвия и Украина против российских детей. УЕФА — в патовой ситуации

4 октября сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение допустить до участия в турнирах под своей эгидой российские сборные из игроков не старше 17 лет.

Источник: РИА Новости
Сборная России по футболу
УЕФА
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