УЕФА отменил решение допустить до международных турниров юношеские сборные России

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Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил решение допустить до международных турниров юношеские российские сборные, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журналиста Sky News Роб Харрис.
По данным источника, в УЕФА заявили, что «технического решения, позволяющего российским командам играть, найти не удалось».
26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.
После такого решения Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием россиян.
4 октября сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение допустить до участия в турнирах под своей эгидой российские сборные из игроков не старше 17 лет.