УЕФА отменил решение допустить до международных турниров юношеские сборные России

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил решение допустить до международных турниров юношеские российские сборные, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журналиста Sky News Роб Харрис.

По данным источника, в УЕФА заявили, что «технического решения, позволяющего российским командам играть, найти не удалось».

26 сентября УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой национальные команды России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Российские сборные должны были проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.

После такого решения Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием россиян.

4 октября сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение допустить до участия в турнирах под своей эгидой российские сборные из игроков не старше 17 лет.