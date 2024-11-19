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Сегодня, 16:59

УЕФА выплатит России больше 7 миллионов евро за 2 сезона

Владислав Маслов
Корреспондент
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УЕФА переведет РФС около 7,6 миллиона евро солидарных выплат по итогам сезонов-2023/24 и 2024/25.

Данные суммы следуют из текста документов, опубликованных на сайте организации. России, как стране-члену ассоциации, чьи клубы не участвовали в групповом этапе Лиги чемпионов в прошлом и нынешнем сезонах, полагается 3,381 и 4,224 миллиона евро за каждый из розыгрышей соответственно.

Выплаты предусмотрены в целях поддержки детско-юношеского футбола и должны быть проведены до окончания нынешнего сезона.

Российские команды отстранены от всех соревнований ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Молодежные сборные России оставили без чемпионатов Европы. Сборные России снова оставили без чемпионатов Европы. И без Олимпиады-2028?

Источник: УЕФА
Футбол
РФС
УЕФА

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