Украинская ассоциация потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) обратится в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием исключить Российский футбольный союз (РФС) из состава членов организаций, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-служба УАФ.

Обращение будет направлено в связи с решением разрешить командам из новых регионов России и Крыма участвовать в соревнованиях, проводимых Футбольной национальной лигой (ФНЛ).

Ранее УАФ призвала ФИФА и УЕФА не допустить проведения товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.

Кроме того, сборная России не будет участвовать в жеребьевке отборочного тура чемпионата Европы по футболу 2024 года.