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3 апреля, 19:30

Украинская ассоциация футбола призвала УЕФА не допустить возвращения россиян на международные турниры

УАФ призвала УЕФА не допустить возвращения россиян на международные турниры
Логотип УЕФА.
Фото Global Look Press
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Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с возможными снятиями санкций с российских сборных и клубов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт УАФ.

Организация призвала не допустить возвращения российских спортсменов на международные турниры. При этом в УАФ подчеркнули, что до турниров нельзя допускать и юношеские сборные России.

«Ничего не изменилось с февраля 2022 года для какого-либо пересмотра ранее принятых решений», — приводит Lenta.ru текст заявления на сайте УАФ.

Также украинская организация заявила, что возвращение российских клубов и сборных на международные соревнования грозит расколом в футбольной семье и ставит под угрозу безопасность и целостность турниров.

В четверг, 3 апреля президент ФИФА Джанни Инфантино, выступая на конгрессе УЕФА в Белграде (Сербия), выразил надежду на «возвращение России в футбольную семью».

Джанни Инфантино.«Надеюсь, мы скоро вернем Россию». О нашем возвращении говорят все чаще — теперь и президент ФИФА Инфантино

Источник: Lenta.ru
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