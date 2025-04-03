Украинская ассоциация футбола призвала УЕФА не допустить возвращения россиян на международные турниры

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с возможными снятиями санкций с российских сборных и клубов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт УАФ.

Организация призвала не допустить возвращения российских спортсменов на международные турниры. При этом в УАФ подчеркнули, что до турниров нельзя допускать и юношеские сборные России.

«Ничего не изменилось с февраля 2022 года для какого-либо пересмотра ранее принятых решений», — приводит Lenta.ru текст заявления на сайте УАФ.

Также украинская организация заявила, что возвращение российских клубов и сборных на международные соревнования грозит расколом в футбольной семье и ставит под угрозу безопасность и целостность турниров.

В четверг, 3 апреля президент ФИФА Джанни Инфантино, выступая на конгрессе УЕФА в Белграде (Сербия), выразил надежду на «возвращение России в футбольную семью».