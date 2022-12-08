Ушел из жизни легендарный массажист сборных СССР и России Олег Соколов

Массажист сборных СССР и России Олег Соколов скончался 8 декабря в возрасте 84 лет, сообщает РФС.

Соколов работал в системе национальных сборных с 1961 года, участник шести чемпионатов мира, трех Олимпиад и четырех чемпионатов Европы. Он закончил медицинское училище и Московский областной педагогический институт.

Соколов начинал карьеру во врачебно-физкультурном диспансере №2 и хоккейном клубе «Динамо». В 1961 году начал работать в медицинском штабе сборных СССР по футболу, с августа 1992 года — в национальной сборной России.