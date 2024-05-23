В АБФФ рассказали, когда может пройти ответный товарищеский матч между сборными Белоруссии и России

Первый заместитель председателя АБФФ Андрей Василевич рассказал, как проходит подготовка к товарищескому матчу между сборными Белоруссии и России.

«В Минске дела безопасности обстоят просто великолепно, и все эти моменты, если исключить санкции, мало нас касаются. И город, и стадион, и правоохранительные органы готовятся серьезно к этому мероприятию и подходят ответственно к товарищескому матчу наших сборных. Поэтому организация безопасности будет на очень высоком уровне. Не хочется приводить примеры, но, думаю, справимся лучше, чем на финале Лиги Чемпионов», — приводит Sport24 слова Василевича.

Также он ответил, когда может состояться ответная игра команд в Москве.

«Что касается ответного товарищеского матча сборных России и Белоруссии в Москве, то она может пройти не раньше 2025-го года. У нас осень забита официальными играми, а календарь на следующий год мы не знаем», — добавил представитель АБФФ.

Товарищеский матч между сборными России и Белоруссии пройдет 7 июня на стадионе «Динамо» в Минске.