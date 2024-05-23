Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 21:36

В АБФФ рассказали, когда может пройти ответный товарищеский матч между сборными Белоруссии и России

Алина Савинова
Telegram Дзен

Первый заместитель председателя АБФФ Андрей Василевич рассказал, как проходит подготовка к товарищескому матчу между сборными Белоруссии и России.

«В Минске дела безопасности обстоят просто великолепно, и все эти моменты, если исключить санкции, мало нас касаются. И город, и стадион, и правоохранительные органы готовятся серьезно к этому мероприятию и подходят ответственно к товарищескому матчу наших сборных. Поэтому организация безопасности будет на очень высоком уровне. Не хочется приводить примеры, но, думаю, справимся лучше, чем на финале Лиги Чемпионов», — приводит Sport24 слова Василевича.

Также он ответил, когда может состояться ответная игра команд в Москве.

«Что касается ответного товарищеского матча сборных России и Белоруссии в Москве, то она может пройти не раньше 2025-го года. У нас осень забита официальными играми, а календарь на следующий год мы не знаем», — добавил представитель АБФФ.

Товарищеский матч между сборными России и Белоруссии пройдет 7 июня на стадионе «Динамо» в Минске.

Источник: Sport24
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
0
Читайте также
SHAMAN получил премию от Минобороны РФ
Сборные Евро 2024 называют составы команд на финальный турнир
Главу управления департамента Минобороны задержали по подозрению во взятке
«Федоров тихо-спокойно ушел. По-английски». Ярослав Дыбленко – о перестройке в ЦСКА, клубных традициях и дочке-теннисистке
Путин разрешил использовать имущество США для компенсации нанесенного ущерба
В сгоревшем доме в Истре находился нелегальный хостел
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

В сборной Сирии рассказали, когда могут сыграть с Россией