В «Ахмате» назвали авансом попадание Садулаева в расширенный состав сборной России

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отреагировал на попадание полузащитника Лечи Садулаева в расширенный состав сборной России на матч с Таджикистаном.

«Пока комментировать нечего, раз его включили в расширенный список, значит, наверное, заслужил. А когда уже попадет в заявку сборной, порадуемся за него. Естественно, мы рады, я думаю, что он сам радуется этому. Но это только расширенный список, он должен стремиться попасть в состав сборной, к чему мы его и призываем всегда.

У нас есть тренер национальной команды Валерий Георгиевич Карпин, раз он его включил в список, значит, человек, наверное, заслужил. Он, наверное, хочет поближе познакомиться, понять. Пока это, скажем так, аванс, который нужно отрабатывать», — приводит ТАСС слова Айдамирова.

В сезоне-2022/23 22-летний Садулаев забил 3 гола и сделал 4 результативных передачи в 16 матчах за «Ахмат».

Сборная России проведет товарищеский матч против Таджикистана 17 ноября в Душанбе. Расширенный состав российской команды был объявлен в четверг, 3 ноября, в список попали 37 футболистов.