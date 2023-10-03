В «Ахмате» ожидали, что Олейникова вызовут в сборную России

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о вызове защитника Евгения Харина в сборную России на октябрьский сбор.

«Вызов любого нашего игрока в сборную России — это очень приятно. Общались вчера с Хариным, ему было приятно. Мы ожидали, что вызовут еще Ивана Олейникова, но, к сожалению, он вызов не получил. Но ничего страшного, будем работать дальше», — приводит слова Газзаева Metaratings.ru.

В понедельник, 2 октября, сборная России объявила состав из 29 футболистов, вызванных на октябрьский сбор, который пройдет с 9 по 16 октября.

12 октября сборная России проведет товарищеский матч против Камеруна в Москве. 16 октября команда должна будет сыграть против Кении в Турции.