В Анголе заявили о желании сыграть против сборной России в 2025 году

Сегодня, 14:00
Государственный секретарь по делам спорта Анголы Паоло Родригес да Силва ответил на вопрос «СЭ» о возможности провести товарищеский матч сборной страны против национальной команды России.
«Игра с Россией возможна. Думаю, мы найдем правильный момент для игры в даты ФИФА в 2025 году. Мы готовы сыграть как в Анголе, так и в России, нам это интересно. Мы готовы обсудить этот вопрос с федерацией футбола Анголы. В прошлом мы часто встречались с Россией в разных видах спорта», — сказал Родригес да Силва «СЭ».
Российские клубы и сборные с 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.