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Сегодня, 14:00

В Анголе заявили о желании сыграть против сборной России в 2025 году

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Государственный секретарь по делам спорта Анголы Паоло Родригес да Силва ответил на вопрос «СЭ» о возможности провести товарищеский матч сборной страны против национальной команды России.

«Игра с Россией возможна. Думаю, мы найдем правильный момент для игры в даты ФИФА в 2025 году. Мы готовы сыграть как в Анголе, так и в России, нам это интересно. Мы готовы обсудить этот вопрос с федерацией футбола Анголы. В прошлом мы часто встречались с Россией в разных видах спорта», — сказал Родригес да Силва «СЭ».

Российские клубы и сборные с 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.

Сборная Анголы по футболу
Сборная России по футболу

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