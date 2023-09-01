В ассоциации футбола Египта назвали матчи со сборной России отличной возможностью проверить свои силы

Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар в разговоре с «СЭ» рассказал о значимости товарищеских матчей со сборной России.

«Для нашей олимпийской сборной это отличная возможность проверить свои силы. А команды смогут набраться опыта от игры друг с другом!» — сказал Эль-Аттар «СЭ».

Ранее РФС сообщил, что сборная России в ходе сентябрьского сбора проведет два матча с олимпийской командой Египта. Оба матча пройдут в городе Суэц на одноименном стадионе 7 и 11 сентября.