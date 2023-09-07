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Сегодня, 11:45

В ассоциации футбола Египта не исключили ответного матча олимпийской сборной в России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Футболисты сборной России на тренировке.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар ответил «СЭ» на вопрос о возможном проведении товарищеского матча между олимпийской национальной командой египтян и сборной России в октябре этого года.

Ранее о вероятности проведения такой игры на территории России в следующем месяце сообщал Telegram-канал «Мутко против».

«Изучим такую возможность», — сказал Эль-Аттар «СЭ».

В этом месяце сборная России два раза сыграет с олимпийской командой Египта: 7 и 11 сентября. Оба матча пройдут на стадионе в Суэце и начнутся в 19.00 по московскому времени.

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