В ассоциации футбола Египта объяснили, как принимали решение о товарищеских матчах с Россией

В пресс-службе ассоциации футбола Египта рассказали «СЭ» о процессе принятия решения о проведении матчей против сборной России.

«Египетская футбольная ассоциация, возглавляемая профессором Джамалем Алламом, договорилась о том, что олимпийская сборная проведет два товарищеских матча с Россией 7 и 11 сентября на стадионе в Суэце в рамках сбора команды для подготовки к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Олимпийская команда в начале подготовки к Олимпиаде проведет тренировочный сбор в Айн-Сохне с 4 по 11 сентября.

Одобрение Футбольной ассоциации было получено после того, как в течение нескольких часов первого сентября мы принимали делегацию из Российской Федерации. Они выразили свое восхищение размещением, обустройством и стадионами в Суэце, дали высокую оценку. Их сопровождал директор олимпийской команды Махмуд Харб, который приложил немало усилий для подготовки к приезду россиян», — сообщили «СЭ» в пресс-службе федерации.

Сбор национальной команды России начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. О товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.