В ассоциации футбола Египта положительно оценили возможное проведение матча основной сборной против России

Генеральный секретарь ассоциации футбола Египта Валид Эль-Аттар ответил на вопрос «СЭ» о возможном проведении товарищеского матча между основной национальной командой и сборной России.

«Почему бы и нет, все будет зависеть от плана нашей основной национальной сборной», — сказал Эль-Аттар «СЭ».

Ранее, 7 сентября, сборная России сыграла против олимпийской сборной Египта (1:1). Встреча прошла в Суеце.

Сборные России и Египта проведут еще один матч 11 сентября. Игра снова пройдет в Суэце. Начало — в 19.00 по московскому времени.