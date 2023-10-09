В ассоциации футбола Швейцарии заявили, что обсудят позицию по допуску российских сборных до 17 лет

В пресс-службе ассоциации футбола Швейцарии ответили на вопрос «СЭ» о допуске российских сборных до 17 лет к участию в турнирах под эгидой УЕФА.

«Будет ли проблемой для Швейцарии игра против российских сборных до 17 лет? Данное решение имеет политический аспект, который мы, со стороны Швейцарского футбольного союза, хотим изучить и всесторонне обсудить в соответствующем комитете. Только после этого мы определим, поддерживаем мы это решение или нет», — сообщили «СЭ» в пресс-службе.

26 сентября исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет.

Позже Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России. Венгрия первой из европейских стран публично заявила о согласии играть со сборными России по футболу до 17 лет.