В Ассоциация футбола Индонезии заявили, что не получали предложения о проведении матча с Россией

Сегодня, 11:44
В пресс-службе Ассоциации футбола Индонезии прокомментировали возможность проведения товарищеского матча со сборной России.
«Мы знаем о словах нашего министра спорта господина Ариотеджо о заинтересованности России сыграть товарищеский матч с командой Индонезии, но на сегодняшний день в нашей ассоциации нет предложения от российской стороны», — приводит слова пресс-службы организации Sport24.
Еще в мае 2023 года сообщалось, что сборная России по футболу может провести товарищеский матч с командой Индонезии. Тогда об этом говорил министр спорта страны Дито Ареотеджо.
12 октября сборная России в товарищеском матче обыграла Камерун (1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
Следующую игру российская команда проведет 16 октября против Кении. Матч состоится в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан». Начало игры — в 19.00 по московскому времени.
Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.