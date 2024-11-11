В «Атланте» сообщили, что Миранчук отправился в расположение сборной России

Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук отправился в расположение сборной России по футболу.

В ночь на воскресенье команда Миранчука победила «Интер Майами» (3:2) и вышла в четвертьфинал плей-офф МЛС.

«Алексей уехал в сборную. Мы никогда не блокируем эти вызовы. Мы ждем его возвращения на следующей неделе перед нашим матчем плей-офф», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы американского клуба.

11 ноября футболисты сборной России провели первую тренировку в Краснодаре, где 15-го числа сыграют с Брунеем. 19 ноября россияне проведут второй товарищеский матч — команда Валерия Карпина встретится с Сирией в Волгограде.