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Сегодня, 19:45

В «Атланте» сообщили, что Миранчук отправился в расположение сборной России

Алина Савинова
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Полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук отправился в расположение сборной России по футболу.

В ночь на воскресенье команда Миранчука победила «Интер Майами» (3:2) и вышла в четвертьфинал плей-офф МЛС.

«Алексей уехал в сборную. Мы никогда не блокируем эти вызовы. Мы ждем его возвращения на следующей неделе перед нашим матчем плей-офф», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы американского клуба.

11 ноября футболисты сборной России провели первую тренировку в Краснодаре, где 15-го числа сыграют с Брунеем. 19 ноября россияне проведут второй товарищеский матч — команда Валерия Карпина встретится с Сирией в Волгограде.

Источник: ТАСС
Алексей Миранчук
Сборная России по футболу
ФК Атланта Юнайтед

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