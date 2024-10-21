В Бахрейне не исключили проведения матча со сборной России

Сегодня, 13:04
Генеральный директор главного управления по спорту Бахрейна Абдурахман Аскар заявил, что национальная команда может провести товарищеский матч со сборной России.
«Мы открыты для переговоров о матче с Россией. Если нам поступит предложение, то мы готовы сыграть. В том же нас заверила и российская сторона. Запросов на данный момент не было», — приводит слова чиновника Sport24.
Сборная Бахрейна занимает 76-е место в рейтинге ФИФА. Национальная команда России располагается на 34-й позиции.