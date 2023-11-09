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Сборная России

Сегодня, 13:52

В Белоруссии рассказали о переговорах об организации товарищеского матча со сборной России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-атташе Ассоциации Белорусской федерации футбола (АБФФ) Александр Алейник прокомментировал ход переговоров об организации товарищеского матча со сборной России.

«Переговоры по организации товарищеского матча между сборными Белоруссии и России находятся в начальной стадии. В любом случае надо учитывать международный календарь. В марте следующего года начинается новый сезон Лиги Наций УЕФА. После ее жеребьевки будет ясность, в какие даты возможна организация данного матча», — цитирует Алейника Sport24.

С 13 по 18 ноября национальная команда России проведет учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске. Всего в расширенный состав российской сборной на ноябрьский сбор попали 29 футболистов.

20 ноября команда Валерия Карпина сыграет со сборной Кубы. Встреча пройдет на «Волгоград Арене».

Источник: Sport24
Футбол
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
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