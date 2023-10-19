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Сборная России

Сегодня, 14:40

В Белоруссии рассказали о желании сыграть со сборной России

Виктория Кравченко
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Министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук рассказал, что поддерживает идею организации товарищеского матча между сборными России и Белоруссии.

«Конечно, это возможно. Лучше спросить у глав наших футбольных федераций. Чем больше они будут взаимодействовать, тем лучше. Я руками и ногами за такой матч», — сказал Ковальчук РИА «Новости» на XI Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава».

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов оценил работу главного тренера сборной России Валерия Карпина. Он отметил, что ему, возможно, тяжело совмещать работу в «Ростове» и национальной команде.

В октябре сборная России провела два товарищеских матча: против Камеруна (1:0) и Кении (2:2).

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что организация останется в своей конфедерации.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231019/futbol-1903843485.html
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
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