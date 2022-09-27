В Боснии пообещали собрать команду на товарищеский матч против сборной России

Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил, что в случае бойкота некоторыми игроками сборной товарищеского матча с Россией в национальную команду будут вызваны другие игроки.

«Я рад, что такой матч будет сыгран. Я верю, что матч состоится. На данный момент кажется, что он будет. Посмотрим, для этого еще есть время. Но я не думаю, что эти люди готовы отступить. Возможно, будет бойкот со стороны игроков, членов национальной сборной, но можно будет собрать команду, чтобы матч состоялся», — цитирует Додика РИА Новости со ссылкой на его интервью для телеканала РТС.

Матч между командами России и Боснии должен пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге. Ряд ведущих боснийских футболистов, в том числе полузащитник Миралем Пьянич и нападающий Эдин Джеко, заявили, что не хотят принимать участия в игре.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную от участия в официальных международных матчах.