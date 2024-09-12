В Бразилии не исключили проведения товарищеского матча против сборной России

Посол Бразилии в России Родриго де Лима Соарес сообщил, что сборная может рассмотреть возможность проведения товарищеского матча против России.

«Безусловно, мы могли бы передать подобное сообщение (Футбольной конфедерации Бразилии. — Ред.), чтобы понять, возможно ли провести подобный матч. Думаю, что он соберет много людей, которые захотят посмотреть игру», — цитирует Соареса РИА «Новости».

5 сентября сборная России в Ханое разгромила в товарищеском матче Вьетнам (3:0). 7 сентября национальная команда там же должна была встретиться с Таиландом, но встречу отменили из-за тайфуна.

В последний раз сборные России и Бразилии встречались в 2018 году. Россияне под руководством Станислава Черчесова уступили южноамериканцам (0:3).