Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 10:06

В Бразилии не исключили проведения товарищеского матча против сборной России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Посол Бразилии в России Родриго де Лима Соарес сообщил, что сборная может рассмотреть возможность проведения товарищеского матча против России.

«Безусловно, мы могли бы передать подобное сообщение (Футбольной конфедерации Бразилии. — Ред.), чтобы понять, возможно ли провести подобный матч. Думаю, что он соберет много людей, которые захотят посмотреть игру», — цитирует Соареса РИА «Новости».

5 сентября сборная России в Ханое разгромила в товарищеском матче Вьетнам (3:0). 7 сентября национальная команда там же должна была встретиться с Таиландом, но встречу отменили из-за тайфуна.

В последний раз сборные России и Бразилии встречались в 2018 году. Россияне под руководством Станислава Черчесова уступили южноамериканцам (0:3).

Источник: РИА «Новости»
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Сборная России по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Фехтовальщица Ламонова рассказала о ситуации в Курской области
Камала Харрис и Дональд Трамп проведут дебаты
Самолеты Ту-22м3 выполнили учебный полет над Охотским морем и Тихим океаном
30 тысяч пели «Знаешь ли ты», Романцев победил Станковича. Как прошел юбилей стадиона «Спартака»
Суд приговорил экс-министра здравоохранения Иркутской области к 18 годам колонии
Названы самые грибные регионы России
Популярное видео
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Сборная России: матчи в сентябре — соперники и состав
Тихонов: «Сборную Вьетнама даже наши биатлонисты обыграли бы»
Карпин тремя словами охарактеризовал поездку сборной России во Вьетнам
Карпин сообщил, в каком составе сборная России сыграла бы против Таиланда
Карпин рассказал, как Сафонов изменился после перехода в «ПСЖ»: «Наконец-то увидел его в тренажерном зале!»
Кафанов — о тренировках Сафонова в сборной: «Выполнить программу полностью не получилось, но сделали максимум»
Сафонов вернулся в расположение «ПСЖ»
Сегодня
Вчера
Неделя